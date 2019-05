E se il prossimo top di gamma Redmi si chiamasse Pro 2 invece che K20? Nel dubbio, queste sono le sue specifiche (foto)

Domani Redmi dovrebbe presentare al mondo il suo primo top di gamma vero e proprio, ma, contrariamente a quanto succede praticamente sempre con la concorrenza, fino all’ultimo ci sono poche certezze. Ormai infatti siamo abituati a sapere tutto (o quasi) già con diversi giorni di anticipo rispetto all’ufficializzazione. Nonostante l’attenzione per questo esordio e la quantità di notizie trapelate – o forse proprio a causa di troppe informazioni non corrette che stanno circolando in Rete – c’è ancora una certa confusione.

A mettere i puntini sulle “i” oggi però hanno contribuito diverse fonti tra cui anche il noto – e solitamente affidabile – leaker Ishan Agarwal. Innanzitutto come vi avevamo riportato qualche giorno fa, ci saranno due varianti e non un solo telefono. Si chiameranno Redmi K20 e Redmi K20 Pro (nomi francamente discutibili). Infine queste dovrebbero essere alcune delle loro specifiche tecniche.

Schermo: AMOLED da 6,39″ senza notch con Gorilla Glass 6

AMOLED da 6,39″ senza notch con Gorilla Glass 6 CPU: Snapdragon 855

Snapdragon 855 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Archiviazione: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Fotocamera posteriore : tripla con sensore primario da 48 MP + sensore secondario grandangolare da 8 MP e sensore teleobiettivo da 16 MP

: tripla con sensore primario da 48 MP + sensore secondario grandangolare da 8 MP e sensore teleobiettivo da 16 MP Fotocamera anteriore : pop-up motorizzata da 20 MP (posizionata sulla sinistra, non a destra come in alcuni render errati)

: pop-up motorizzata da 20 MP (posizionata sulla sinistra, non a destra come in alcuni render errati) Batteria: 4.000 mAh con ricarica rapida a 27 W

4.000 mAh con ricarica rapida a 27 W Altro: sensore ottico per le impronte digitali integrato nel display

LEGGI ANCHE: Scoprite il nostro nuovo canale Telegram per le offerte Tech

Dal momento che si tratta comunque di dettagli non ufficiali e come tali soggetti a verifica non appena Redmi diffonderà le informazioni ufficiali, vi riportiamo anche la notizia di un altro dispositivo. Dal nome Redmi Pro 2 è apparso sul social network cinese, mostrandosi in quello che però sembrerebbe a tutti gli effetti un render non corretto di Redmi K20. Rimangono comunque ancora molti dettagli da scoprire e confermare, per questo continuate a seguirci per rimanere aggiornati.