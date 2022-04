OPPO Reno7 ufficiale: non ha 5G, ma che fotocamere!

Ma, come accennato, il focus è sulle fotocamere: sul retro ne abbiamo tre, di cui il sensore principale da 64 megapixel. È accompagnato da altre due fotocamera: una di profondità da 2 megapixel e una Microlens da 2 megapixel, con ingrandimento 15x o 30x (simile a quella già vista su Find X3 Pro ). Attorno a quest'ultima troviamo una Orbit Light, luce circolare (in aggiunta al flash) che agevola l'illuminazione delle foto e fa anche da LED di notifica .

Lo smartphone è diverso rispetto la variante presentata in Cina e non ha 5G: sotto la scocca troviamo un chip Snapdragon 680 , 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna, con la possibilità di allorcare temporaneamente più memoria (2GB, 3GB o 5GB) alla RAM grazie all' espansione RAM di OPPO . Il display è un 6,4" AMOLED con refresh rate da 90Hz.

La fotocamera anteriore cat-eye, sviluppata in collaborazione con Sony, è un sensore RGBW IMX709 da 32 megapixel, che fa il suo debutto mondiale sulla serie Reno7. Il nome del sensore fa riferimento alla nuova matrice di pixel RGBW e, grazie anche all'algoritmo Quadra Binning di Oppo, la fotocamera è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard, oltre che ridurre il rumore fino al 35% in condizioni di scarsa luminosità.

Ovviamente questo parto hardware è valorizzato da funzioni software: tra le tante, citiamo le modalità Ritratto Effetto Bokeh, Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Palette, Ultra-Clear 108MP Image, AI Scene Enhancement, e Flash Snapshot.