OnePlus 10 Pro 5G arriva in Italia con OnePlus Buds Pro in Radiant Silver: foto sample e prezzi

La presentazione internazionale di OnePlus 10 Pro è appena arrivata, con il top di gamma della casa cinese che è stato svelato per l'Europa insieme alle nuove true wireless di OnePlus. La scheda tecnica del dispositivo è già ampiamente nota, corrispondente a quella del modello lanciato in Cina qualche mese fa.

Dopo aver conosciuto ufficialmente OnePlus 10 Pro per il mercato cinese , dopo tutti i rumor delle settimane scorse, è finalmente ora di vedere il top di gamma casa OnePlus anche a livello internazionale ed europeo.

Il nuovo OnePlus 10 Pro punta tantissimo sulla fotocamera, realizzata in collaborazione con Hasselblad. La galleria qui in basso mostra le potenzialità fotografiche dello smartphone, con sample realizzati con tutti i sensori presenti. Vediamo infatti immagini scattate con il grandangolo, con il sensore principale che si affida alla tecnologia OnePlus Billion Color Solution e quelle scattate in modalità fish-eye.