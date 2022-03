OnePlus 10 Pro, ecco il prezzo ufficiale in Italia grazie allo sbarco su Amazon

OnePlus 10 Pro arriva ufficialmente su Amazon Italia e svela il suo prezzo di listino per il nostro Paese: si parte da 919€ per il modello 8/128 GB e si prosegue con i 999€ della variante 12/256 GB. Cifre alte che ne fanno un vero top gamma, per chi vuole la migliore esperienza OnePlus in assoluto. Già da oggi potete preordinarlo su Amazon con una piccola offerta lancio, che permette di ricevere in regalo gli auricolari wireless OnePlus Buds Pro.