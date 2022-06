La classifica degli smartphone con la ricarica più veloce in Italia

Il mondo degli smartphone attuale è molto variegato in termini di alternative disponibili, con modelli che si differenziano in diverse fasce di prezzo in base alle specifiche tecniche che offrono. Tra tutti i criteri che li riguardano, uno di quelli maggiormente presi in considerazione al giorno d'oggi da coloro che si trovano a scegliere uno smartphone corrisponde alla velocità di ricarica della batteria.

Il progresso tecnologico del settore smartphone negli ultimi anni ha fornito un particolare impulso alle tecnologie di ricarica rapida. Oggi praticamente tutti i principali produttori attivi sul mercato possiedono una loro tecnologia di ricarica rapida. In generale, la velocità di ricarica degli smartphone viene quantificata in base alla potenza di output in ingresso. La potenza di ricarica massima è data dal prodotto tra l'intensità di corrente e il voltaggio massimi supportati dal modulo di ricarica dello smartphone.

Quindi ad ogni valore di potenza di ricarica può corrispondere un numero diverso di coppie di valori di corrente e voltaggio. È bene anche considerare che parliamo di valori massimi: tutti gli smartphone si ricaricano ovviamente anche a ritmi più bassi di quelli corrispondenti ai valori massimi. Inoltre, i dispositivi sono dotati di software che gestisce la potenza in input per la ricarica in base alla temperatura raggiunta dalla batteria, per evitare surriscaldamenti e danni irreparabili.

Ad oggi per ricarica molto rapida si intendono potenze in output superiori ai 60W. Andiamo quindi a vedere gli smartphone con la ricarica più veloce, divisi in base alla tipologia di ricarica stessa, in una classifica aggiornata a giugno 2022.