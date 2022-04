OnePlus 10 Pro sposa subito il modding: disponibili i sorgenti del kernel

OnePlus 10 Pro è appena arrivato a livello internazionale e nel mercato italiano e i suoi futuri possessori appassionati di modding saranno felici di sapere che sono stati già rilasciati i sorgenti del kernel.

Il codice sorgente del kernel per uno smartphone Android è il primo passo per rendere il dispositivo compatibile con operazioni di modding. Senza i sorgenti del kernel gli sviluppatori di terze parti non possono creare metodi per l'installazione di custom ROM e custom recovery compatibili.