Il primo appuntamento con i nuovi OnePlus 7 è fissato a Roma: il 18 maggio l’evento Pop-up (foto)

L’attesa per la nuova serie OnePlus 7 si fa sempre più calda: i nuovi dispositivi verranno presentati a livello mondiale il prossimo 14 maggio e l’appuntamento per toccarli con mano in Italia è fissato al 18 maggio.

Come di consueto accade per i suoi nuovi smartphone, OnePlus ha istituito degli eventi Pop-up in tutto il mondo durante i quali è possibile toccare con mano il nuovo device ed acquistarlo. Durante questo tipo di eventi, i partecipanti potranno aggiudicarsi anche dei gadget esclusivi da parte dell’azienda cinese. L’appuntamento italiano è fissato a Roma, a Via di Torre Argentina, 72 dalle ore 12 alle 18.

Fateci sapere se avete intenzione di partecipare, alla pagina Facebook dedicata all’evento romano troverete maggiori dettagli utili.