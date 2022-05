L'app YouTube Music su Wear OS finalmente può riprodurre brani!

Dopo il recente Google I/O sono arrivate delle interessanti novità per le app e servizi Google. Queste riguardano anche le app Wear OS, proprio come sta accandendo per l'app YouTube Music per smartwatch.

Nelle ultime ore sono Google ha pubblicato un nuovo post sulla sua pagina di supporto in cui descrive come sarà possibile riprodurre contenuti musicali tramite l'app YouTube Music per Wear OS. Questa sarà compatibile con tutti gli smartwatch Wear OS che sono in grado di riprodurre audio e in possesso di connettività Wi-Fi / LTE, con pieno supporto alla funzionalità Smart Download per aggiornare i brani scaricati in locale quando si è connessi in Wi-Fi.

La novità arriva come una boccata d'ossigeno per gli utenti Wear OS che sono rimasti orfani di Play Music su smartwatch, l'app che è stata rimossa qualche tempo fa e che ha lasciato gli utenti Wear OS con poche alternative per lo streaming audio su smartwatch.

La nuova funzionalità per l'app YouTube Music su Wear OS dovrebbe essere compatibile con tutti i dispositivi aggiornati almeno a Wear OS 2, ma non su iOS. Non sono state indicate le tempistiche di aggiornamento, possiamo aspettarci che avverrà a livello globale entro le prossime settimane.