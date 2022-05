Su Wear OS sta arrivando l'app che tutti aspettiamo

Al Google I/O appena trascorso abbiamo visto diverse novità per il settore smartphone e indossabili, con Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel Watch. Proprio relativamente all'ambito Wear OS è stata annunciata un'altra piccola ma importante novità.

Canale Telegram Offerte

Durante la presentazione di Pixel Watch e delle novità che vedremo sul suo Wear OS, Rick Osterloh ci ha mostrato come l'app Google Home funzionerà finalmente anche su Wear OS. Sarà dunque possibile gestire tutti i dispositivi domotici e smart connessi al proprio account Google, con un'interfaccia piacevole e intuitiva, simile a quella che troviamo sull'app per smartphone.

Sia chiaro, gestire la domotica Google con Wear OS è già possibile se si possiede uno smartwatch con Google Assistant. Sicuramente non è comodo impartire comandi vocali quando tutti in casa dormono, oppure quando ci si trova in situazioni in cui parlare non è conveniente.

Non sono state indicate le tempistiche di rilascio dell'app Google Home per Wear OS, così come non sappiamo se arriverà soltanto sui nuovi modelli di smartwatch Wear OS oppure anche su quelli già sul mercato. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.