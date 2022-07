Ecco com'è davvero Wear OS 3: vi piace?

Il mondo degli smartwatch recentemente ha visto l'arrivo di un nuovo e illustre membro. Parliamo del nuovo Montblanc Summit 3, lo smartwatch premium che rappresenta la nuova generazione della serie Summit che già abbiamo conosciuto in passato. Il nuovo smartwatch arriva come il primo con Wear OS 3 dopo la serie Galaxy Watch 4 di Samsung.

Dopo la sua presentazione ufficiale in cui abbiamo conosciuto le sue specifiche tecniche principali, è giunto il momento di dare un'occhiata più approfondita al dispositivo. Nello specifico, abbiamo modo di avere un'anteprima della sua interfaccia grafica.

Questa cosa non è da poco perché abbiamo modo di vedere per la prima volta com'è Wear OS 3 senza personalizzazioni di Samsung. Su Galaxy Wach 4 infatti troviamo una versione di Wear OS 3 personalizzata con la skin proprietaria Samsung, che molto probabilmente vedremo solo sugli indossaibili della casa sudcoreana.

Insieme al lancio del nuovo smartwatch Montblanc è arrivata una serie di video interessanti, i quali mostrano il funzionamento di alcune sezioni di Wear OS 3. Montblanc afferma che con il nuovo Wear OS 3 non sarà più richiesto di usare l'app Wear OS su smartphone per il primo accoppiamento ma che si ricorrerà alla procedura Fast Pair, simile a quanto visto per gli auricolari Bluetooth.