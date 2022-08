Le watchface di Galaxy Watch 5 arrivano su Watch 4: come installarle

Torniamo a parlare delle interessanti novità arrivate da Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma.

Dopo aver visto la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, i nuovi smartwatch top di gamma della casa sudcoreana, scopriamo alcune interessanti novità che arrivano relativamente ai Galaxy Watch 4 dello scorso anno.

Sul popolare forum XDA infatti è trapelato il metodo per installare su Galaxy Watch tutte le nuove watchface che sono arrivate con il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy Watch 5. Le nuove watchface di cui parliamo le trovate nelle immagini in galleria, in modo da averne un'anteprima.