Pixel Watch sarà davvero il nome del primo smartwatch di Google

In attesa del debutto ufficiale, arriva forse la prova più evidente su come si chiamerà il primo smartwatch di Google. Come scoperto da 9to5Google, l'azienda di Mountain View ha depositato, presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, una domanda per la registrazione dell'omonimo marchio.

La domanda di registrazione del nome "Pixel Watch", senza grosse sorprese, riguarda proprio le categorie degli smartwatch e dei relativi accessori. Quasi scontato, dunque, che il primo dispositivo di Google basato su WearOS si chiamerà proprio Pixel Watch. In passato, invece, alcune indiscrezioni suggerirono "Rohan" come eventuale nome dello smartwatch.