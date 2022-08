Samsung Watch 5 sempre più re degli smartwatch, anche per la ricarica rapida

Torniamo a parlare delle prossime novità che ci attendono in casa Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma.

Dopo aver appreso gli ultimi dettagli in merito a possibili prezzi di lancio e colorazioni di Galaxy Watch 5, andiamo a vedere quali saranno le capacità in termini di ricarica della batteria dei nuovi smartwatch di casa Samsung.

Stando a quanto recentemente rivelato dal leaker SnoopyTech, i nuovi Galaxy Watch 5 di Samsung potranno contare su una ricarica wireless con output massimo fino a 10W. Questo significa che la velocità di ricarica sarà doppia rispetto a quella che troviamo su Galaxy Watch 4.

Relativamente ai tempi di ricarica non aspettiamoci dei tempi dimezzati. La batteria dei nuovi Galaxy Watch 5 sarà di capacità più ampia rispetto a quella dei loro predecessori. Pertanto possiamo aspettarci una diminuzione dei tempi di ricarica, ma che questi non saranno l'esatta metà.

Le immagini che trovate in galleria mostrano il caricatore wireless atteso per Galaxy Watch 5. Questo dovrebbe quindi avere un ingresso USB Type-C, il che lo renderà perfettamente compatibile con gli altri caricatori per smartphone.

Vi ricordiamo che i nuovi smartwatch Samsung verranno ufficializzati durante l'evento Samsung Unpacked 2022, quello che l'azienda sudcoreana ha organizzato per il prossimo 10 agosto. Qui sotto trovate il player diretto per seguirlo in diretta.