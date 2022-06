Samsung avrebbe indirettamente confermato che non ci sarà un Galaxy Watch 5 Classic

La notizia era già nell'aria da tempo, ma adesso arriverebbe una conferma (seppur indiretta) da parte di Samsung sul fatto che il prossimo smartwatch Galaxy Watch 5 non avrà un modello Classic.

Nell'ultimo aggiornamento della One UI 4.5 Beta per Galaxy Watch 4, è infatti presente anche la nuova versione di Samsung Health, che mostra l'elenco dei dispositivi compatibili (immagine sotto). Il fatto degno di nota è che ora vi si trovano due modelli Galaxy Watch inediti: Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, proprio come avvenuto l'anno scorso, con l'inserimento dei Watch 4 poco prima della presentazione. Ma ancora più interessante è che nella lista non vi sia un Galaxy Watch 5 Classic.