Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro ufficiali: Wear OS al suo meglio

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono i due nuovi smartwatch top gamma dell'azienda coreana, appena lanciati durante l'evento che ha visto protagonisti anche Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip 4 . I due modelli di wearable a marchio Samsung utilizzano il sistema operativo Wear OS 3.5 e sono completissimi in ogni ambito, sia per quanto riguarda il tracciamento di fitness e salute che per le funzionalità smart.

Caratteristiche Tecniche - Galaxy Watch5

Galaxy Watch5 - Immagini

Caratteristiche Tecniche - Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro - Immagini

Funzioni di Galaxy Watch5

Con questa versione del sistema operativo sarà possibile utilizzare la navigazione di Google Maps direttamente al polso, senza la necessità di collegare lo smartphone. Infine, sono ora supportate tante nuove app native per WearOS, come SoundCloud e Deezer .

Ci sono tante nuove funzionalità anche per il post allenamento , il riposo e il recupero , come lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea e i consigli personalizzati sulla quantità di acqua da assumere in base ai liquidi persi sudando. In più, potete tenere sotto controllo la qualità del vostro sonno tramite la funzione Sleep Scores , che vi dice quanto bene riuscite a dormire ogni notte.

Rispetto al Galaxy Watch4, la batteria è stata maggiorata del 13% e la velocità di ricarica è più alta del 30% . Su Galaxy Watch5 bastano otto minuti di ricarica per poter eseguire un tracciamento del sonno di ben otto ore. In più, il nuovo display in vetro zaffiro offre una maggiore resistenza esterna (+60%) per urti e cadute.

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono gli smartwatch più completi e avanzati mai prodotti da Samsung. La combinazione tra la qualità costruttiva dell'azienda coreana e le funzionalità di Wear OS 3.5 – con personalizzazione One UI Watch 4.5 – promette un'esperienza utente tra le migliori in assoluto per il mondo wearable.

Differenze tra Galaxy Watch5 e Pro

Il Galaxy Watch5 Pro è il più robusto del lotto, perché è costruito usando un vetro zaffiro rinforzato per il display e una cassa in titanio . Inoltre, utilizza un cinturino D-Buckle Sport Band di nuova generazione. Solo sul Pro è possibile usare il servizio GPX , utile soprattutto per le escursioni nella natura: supporta il tracciamento del percorso, la navigazione Turn-by-turn per non perdersi e la funzionalità Track back per tornare a casa sani e salvi.

L'unica differenza hardware è la batteria integrata, diversa su ciascun modello: 284 mAh per Galaxy Watch5 da 40 mm, 410 mAh da Galaxy Watch5 da 44 mm e 590 mAh per Galaxy Watch5 Pro.

Il display è un pannello da 1,2" da 396x396 pixel per il Galaxy Watch5 da 40 mm, ma è invece uguale sia su Galaxy Watch5 da 44 mm che su Galaxy Watch5 Pro: in questo caso parliamo di un pannello da 1,4" a risoluzione 450x450 pixel.

Per prima cosa, il Galaxy Watch5 base è disponibile in due varianti, quella con cassa da 40 mm e l'altra da 44 mm , mentre il Galaxy Watch5 Pro ha una sola dimensione da 45 mm . Come potete notare dall'elenco delle caratteristiche tecniche che trovate in alto, anche le dimensioni e il peso sono diversi, con il modello Pro che è più grosso rispetto agli altri.

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono dispositivi molto simili per quanto riguarda l'hardware interno, ma hanno tante piccole differenze per quanto riguarda l'estetica, i materiali, le dimensioni e le funzionalità aggiuntive.

Galaxy Watch5 Golf Edition

La peculiarità di quest'edizione speciale è la sua colorazione : la cassa è nera, il cinturino bianco con bordi neri, ci sono piccoli accenti verdi sotto ai pulsanti. In più, anche sullo schermo ci sono richiami al mondo del golf, come la bandierina verde che potete vedere negli screenshot in basso.

Tra le tante versioni della gamma Galaxy Watch5 ce n'è una molto particolare, dedicata agli amanti del golf. Stiamo parlando dei particolarissimi Samsung Galaxy Watch5 Golf Edition , disponibili in varie dimensioni (40 mm e 44 mm) e anche in versione Pro (45 mm).

Prezzo e Uscita

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro saranno disponibili in preordine a partire da oggi 10 agosto 2022 per il mercato italiano. L'arrivo ufficiale nei negozi è previsto per il 26 agosto 2022. Per ciascun modello sono disponibili varie colorazioni. A seguire vi lasciamo lo schema completo con i prezzi per ogni variante in vendita.

Galaxy Watch5 : 299€ (Bluetooth) / 349€ (LTE)

: 299€ (Bluetooth) / 349€ (LTE) Galaxy Watch5 Pro: 499€ (Bluetooth) / 549€ (LTE)

Inoltre, è prevista una promozione speciale per l'acquisto in preordine. Per i clienti che acquistano un Galaxy Watch5 o Galaxy Watch5 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto è possibile ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Live, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

Per procedere all'acquisto su Amazon dei nuovi modelli di Samsung Galaxy Watch5 basta cliccare su uno dei pulsanti nei box che trovate elencati a seguire.