Samsung Galaxy Watch 5 alla fine potrebbe davvero montare un sensore di temperatura

Non è una novità: Samsung sta attivamente lavorando alla sua prossima generazione di smartwatch . Galaxy Watch 5 e 5 Pro sono stati al centro di tantissimi rumor negli scorsi mesi, che hanno svelato alcune specifiche tecniche dei dispositivi. Adesso però si parla nuovamente di sensore di temperatura , che dunque potrebbe davvero arrivare su Galaxy Watch 5.

A marzo, è infatti spuntato un rumor che parlava della possibilità di vedere un sensore di temperatura su Galaxy Watch 5, in grado dunque di misurare la temperatura corporea e quindi la febbre dell'utente, ma un paio di mesi dopo la notizia è stata smentita da alcuni analisti. Nell'ultima beta di Samsung Health sono però stati scovati dei riferimenti alla funzione "Skin temperature during sleep", letteralmente "temperatura della pelle durante il sonno", che ci lascia pensare che, alla fine, il sensore di temperatura potrebbe arrivare davvero sullo smartwatch.

La beta di Samsung Health inoltre "conferma ufficialmente" Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro: come potete vedere nell'immagine in basso, i dispositivi sono effettivamente mostrati nella lista degli smartwatch compatibili con l'app. Non ci resta dunque che attendere ancora un po', visto che la presentazione di Galaxy Watch 5 potrebbe avvenire già ad agosto.