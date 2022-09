Samsung prepara il giusto accessorio per ricaricare Galaxy Watch 5 Pro

Il nuovo smartwatch di Samsung, il Galaxy Watch 5 Pro, ha introdotto diversi miglioramenti, sia sul piano delle specifiche tecniche che su quello del design. Tuttavia, non è esente da difetti. Tra questi, uno in particolare avrebbe maggiormente colpito gli utenti e riguarda la ricarica del dispositivo. Difatti, sembrerebbe che il dispositivo, a causa della forma del proprio cinturino, costringa gli utenti ad escogitare delle improvvise soluzioni per completare la ricarica wireless. Durante il processo, infatti, lo smartwatch non sempre riesce a mantenersi in "equilibrio".

Questo fastidio, tra l'altro, ha provocato una serie di post degli utenti, i quali, oltre ad evidenziare il problema, hanno iniziato anche a suggerire le proprie soluzioni per arginare la criticità. L'azienda coreana, quindi, per rimediare, si è messa a lavoro per sviluppare una nuova base di ricarica che dovrebbe consentire di effettuare la ricarica wireless senza alcuna difficoltà. In particolare, la nuova base sarebbe caratterizzata da struttura rialzata che lascerebbe lo spazio per entrambi i lati del braccialetto, mentre il modulo dell'orologio rimarrebbe sul modulo di ricarica, evitando così che l'accessorio penda da un lato. Inoltre, sulla parte anteriore della base, sembra anche esserci un indicatore di stato a LED.