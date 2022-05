Pixel Watch non è ancora pronto al debutto

Tra le novità forse più attese del Google I/O 2022 c'è Pixel Watch, il primo smartwatch di Google. La buona notizia è che sì, esiste ed arriverà; la cattiva notizia è che ci sarà ancora da aspettare, tanto che lo vedremo debuttare solo il prossimo autunno, a fianco di Pixel 7 e 7 Pro. Quella di oggi è quindi solo una preview di Pixel Watch, il primo smartwatch costruito da zero da Google.

Pixel Watch è circolare, come i più classici degli orologi, lievemente bombato, ed ha una corona tattile. È realizzato in acciaio inossidabile riciclato, e dotato di cintirini personalizzabili che è facile sostituire (non viene confermato se siano proprietari o meno, come lasciavano intendere alcuni rumor).

Ovviamente a bordo ci sarà il nuovo Wear OS, unito al meglio di Fitbit in quanto a salute e fitness, ma a parte questo ulteriori dettagli restano al momento ignoti.

Potete ammirare Pixel Watch solo in alcuni scatti "di famiglia", dove compare con colori abbinati a quelli dei Pixel 7. Ha in effetti un senso lanciarlo assieme ad un nuovo smartphone, visto il suo ruolo di companion, peccato solo che questo posticipi ulteriormente il suo arrivo, che è già in ritardo di anni.