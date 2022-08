Pixel Watch costerà meno di Apple Watch, ma non sarà economico

Nelle ultime ore 9to5Google ha approfondito questo aspetto grazie alle rivelazioni di alcune sue fonti interne. Andiamo al sodo: Pixel Watch in versione cellulare dovrebbe arrivare nel mercato USA al prezzo di 399 dollari . Per versione cellulare si intende il dispositivo in grado di supportare la connettività dati e telefonica tramite l'inserimento di una eSIM.

Sono passate ormai diverse settimane da quando Google ha svelato le sue novità per il settore smartphone e smartwatch durante il suo keynote annuale . Andiamo quindi ad apprendere qualche dettaglio in più su Pixel Watch , il primo smartwatch della storia Pixel di Google.

Il prezzo per il mercato statunitense non lascia molto spazio a considerazioni sul prezzo che vedremo in Europa, anche a causa delle recenti fluttuazioni del cambio tra la nostra moneta e il dollaro. Però è interessante rapportare il prezzo appena trapelato con quello per il mercato USA dei concorrenti di Pixel Watch.

Pixel Watch in versione cellular a 399 dollari sarebbe più economico del suo omologo Apple Watch Series 7, che è presente nel mercato USA a 499 dollari. Galaxy Watch 5 Pro cellular è arrivato in USA al prezzo di 449 dollari.

Insomma, possiamo aspettarci un Pixel Watch non economico in senso assoluto ma che costerà meno dei suoi concorrenti più diretti, il che potrebbe dare a Google l'appeal per avere successo sul mercato. Lo stesso che concettualmente abbiamo visto con il lancio di Pixel 6.