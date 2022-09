Ammirate Pixel Watch al polso di Sundar Pichai!

Pichai , che non indossa mai orologi, evidentemente voleva essere sicuro di venire notato, in quanto portava un Pixel Watch in colorazione oro con un vistoso cinturino giallo (Limone). Lo schermo era stato abilitato con impostazione "Sempre attivo", con un quadrante con grandi numeri per l'ora, uno slot per le complicazioni sopra e tre circolari sotto.

Purtroppo a causa della distanza non si è riusciti a dare un'occhiata alla corona superiore né al pulsante laterale appena sopra. Come abbiamo anticipato in apertura, Google presenterà Pixel Watch il 6 ottobre, durante un evento in cui lancerà anche i Pixel 7 e nuovi prodotti Nest.

Ma di cosa ha parlato Sundar Pichai? Nel suo intervento, il capo di Google ha affermato che accorpare YouTube Music e Google Play Music in un unico prodotto è stato solo un esempio dei miglioramenti nel senso della produttività a cui l'azienda sta lavorando, insieme alla razionalizzazione del processo decisionale.

Quando Swisher ha chiesto se c'è una parte dell'azienda che non sta andando bene, Pichai ha citato Google+, affermando che se un progetto non è fatto bene, o qualcun altro lo sta facendo meglio, che senso ha portarlo avanti solo per il gusto di farlo? Il cimitero di Google non ha nessuna intenzione di chiudere, quindi.

Incalzato poi sulla concorrenza pubblicitaria, Pichai ha parlato della crescita di Apple e TikTok, mentre su future acquisizioni ha citato Fitbit, dichiarando che Google intende comprare qualcosa solo se pensano che sia buono e che possano farci qualcosa di più una volta nell'azienda.

Insomma, affermazioni di carattere generale, ma la vera rivelazione era al suo polso.