Pixel Watch in tutto il suo splendore: le prime vere immagini dal vivo

Il colore del quadrante è nero superiormente e argento inferiormente. Sotto vediamo anche il classico sensore PPG per la rilevazione della frequenza cardiaca, mentre il connettore per la ricarica si trova nel profilo laterale e sembra essere proprietario.

Dalle immagini vediamo che anche il cinturino è proprietario, segno che Google intende lanciare un dispositivo con una sua rilevante identità e di un certo calibro, à la Apple Watch.

Chi ha trovato il dispositivo riferisce che la parte inferiore sembra essere rivestita in vetro, il che ci fa pensare e sperare in un supporto alla ricarica wireless. Al momento del ritrovamento, lo smartwatch non si è acceso, ma ha mostrato soltanto il logo Google. Questo è segno che non c'era alcun sistema operativo installato.

Del resto si tratta di un prototipo non destinato al mercato, come sottolineato anche dalle descrizioni apposte alla scatola trovata vicino al dispositivo. Sappiamo che la sua presentazione potrebbe avvenire al prossimo Google I/O di maggio, staremo a vedere se verrà commercializzato anche in Europa.