Pixel Watch: uno sguardo su batteria e connettività dello smartwatch

Pixel Watch dunque dovrebbe montare una batteria da 300 mAh. Si tratta di un valore in linea con altri smartwatch: per fare un esempio, è la stessa capacità di Galaxy Watch 4 di Samsung, che riesce ad arrivare anche a 40 ore di utilizzo. Lo smartwatch in questione monta Wear OS 3, lo stesso sistema operativo di Pixel Watch, e ha dimensione di 40 mm, identica a quella presunta dello smartwatch di Google, dunque si può ipotizzare un'autonomia simile anche per il Pixel Watch.

Per quanto riguarda invece la connettività, si parla di possibilità di connettività cellulare per almeno una delle tre differenti versioni di Pixel Watch. Staremo dunque a vedere cosa ha in serbo per noi Google: maggiori dettagli arriveranno quasi sicuramente durante la conferenza Google I/O di quest'anno, che si terrà l'11 e 12 maggio.