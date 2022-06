Pixel Watch potrebbe avere un'app dedicata

Torniamo a parlare di Pixel Watch , l'atteso smartwatch di Google . Il dispositivo, il cui debutto è previsto per l'autunno di quest'anno, potrebbe arrivare insieme a un'app dedicata e a una nuova funzione , " Smart Unlock ", che permetterebbe di sbloccare telefono Android e Chromebook allo stesso modo in cui Apple Watch sblocca iPhone e Mac.

La cosa interessante è che in questa pagina (immagine sopra) è apparso un riferimento a un'inedita "app Google Pixel Watch", necessaria per abilitare lo sblocco. Testualmente, Smart Unlock richiede di collegare "l'orologio al telefono con l'app Google Pixel Watch".

A questo punto risulta chiaro che, come Samsung Galaxy Watch 4, Google Pixel Watch non utilizzerà l'app Wear OS, e soprattutto Smart Unlock potrebbe essere esclusiva dei Pixel Watch (l'impostazione non menziona Wear OS).