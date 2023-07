Pixel Watch 2 può battere Apple Watch a 5 condizioni

Utilizzo quotidianamente un Pixel Watch ormai da nove mesi, e ne ho fatto il mio smartwatch Android di riferimento perché è stato l'unico, in tanti anni, a farmi provare quel feeling da Apple Watch che non avevo mai trovato in nessun altro. Eppure ci sono tante cose che Google potrebbe migliorare con il prossimo modello, che dovrebbe vedere la luce in autunno a fianco della serie Pixel 8. Ecco quindi quali aspetti, secondo me, potrebbero rendere Pixel Watch 2 un vero anti-Apple Watch .

L'autonomia

Iniziamo subito con il proverbiale elefante nella stanza: l'autonomia. Con l'attuale Pixel Watch fate 24 ore di utilizzo, anche con always on display (disattivandolo avrete un po' più di autonomia a sera, ma non certo per coprire anche il giorno successivo). Questo significa che dovete trovare un momento della giornata in cui toglierlo dal polso e lasciarlo in carica per circa un'oretta (dipende da quanto scarico sarà ovviamente).

Io ho trovato questo "momento ideale" nella sera, quando torno a casa. Prima di cena lo tolgo, lo metto in carica, e prima di andare a letto è già al mio polso. È in effetti una buona routine, perché non ti fa perdere nessun monitoraggio importante, come attività fisica o sonno, ma al contempo è adatta solo a chi abbia orari piuttosto regolari.

Morale della favola: è impossibile che Pixel Watch 2 possa stravolgere l'esperienza d'uso in tal senso, ma già arrivare a 48 ore piene (il che significa raddoppiare!) darebbe quella flessibilità in più che magari consente di affrontare un weekend fuori porta senza (troppa) ansia da ricarica. E ci sono indizi concreti che un miglioramento simile sia possibile, quindi non ci resta che incrociare le dita.