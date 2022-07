Pixel Buds Pro arrivano prima del previsto, ed eccole a fianco di Pixel Buds-A

L'utente u/Linkakox di Reddit ha infatti pubblicato sul subreddit r/GooglePixel un post rivelando di avere già tra le mani i nuovi auricolari. Il preordine è stato effettuato regolarmente il 21 luglio presso il sito di Fnac, che evidentemente non lo ha considerato come "pre-", ma solo come ordine e gli ha consegnato immediatamente il pacchetto.

I Google Pixel Buds Pro sono da qualche giorno disponibili per il preordine, con il rilascio ufficiale previsto il 28 luglio , ma un utente su Reddit è già riuscito a entrarne in possesso, regalandoci alcune foto e un confronto con i Pixel Buds-A ( qui trovate la nostra recensione , in caso l'abbiate persa).

L'utente ha anche pubblicato una serie di immagini e da quello che si può vedere (immagine di apertura) i Pixel Buds Pro (in nero) sembrano in effetti più grandi dei fratelli minori, oltre a non avere la " pinna ". Anche la custodia (immagine sopra, a sinistra quella dei Pixel Buds Pro) è notevolmente più grande e spessa .

L'utente ha poi pubblicato un'immagine (qui sopra) del tubo che contiene i gommini di diverse dimensioni, mentre nota come nella custodia non ci siano caricatori e neanche cavi USB-C per la ricarica. Ricordiamo che i Pixel Buds Pro supportano la ricarica wireless.

Dal punto di vista software, i Pixel Buds Pro non sembrano ancora pronti per il pubblico, almeno per quanto riguarda l'app Pixel Buds attuale che non supporta ancora tutte le funzionalità dei nuovi auricolari, come le impostazioni per l'ANC. I controlli touch sulle cuffiette invece sembrano funzionare, come quello per spostarsi tra le modalità ANC e Trasparenza, il che avviene premendo un auricolare per due secondi.