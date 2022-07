One UI Watch4.5 porta un sacco di novità: arriva la tastiera QWERTY e il supporto al Dual SIM

Samsung si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per i suoi smartwatch della serie Galaxy Watch: l'azienda ha infatti annunciato la One UI Watch4.5, una personalizzazione del firmware Wear OS 3.5 che arriverà appunto su tutti i dispositivi di Samsung che eseguono questa versione del sistema operativo. A proposito di smartwatch, vi consigliamo di dare uno sguardo ai migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato. Offerte Amazon Con la One UI Watch4.5 arriva finalmente un nuovo modo più "completo" di scrivere testi sul proprio smartwatch: la prima novità riguarda infatti una tastiera QWERTY completa, che può essere utilizzata ovviamente tramite Swipe (ovvero trascinando sulle lettere per comporre le parole, senza cliccare su ogni singolo tasto). Questa modalità di scrittura si unisce a quelle già presenti, come la dettatura vocale e la scrittura a mano, e si potrà passare da una modalità all'altra senza problemi.

La seconda importante novità riguarda invece le chiamate: la One UI Watch4.5 semplifica infatti il modo in cui si telefona tramite smartwatch, soprattutto per quanto riguarda la gestione del Dual SIM. Una nuova interfaccia mostra con chiarezza con quale SIM si effettuerà la chiamata, e ovviamente si potrà impostare una SIM predefinita direttamente dall'orologio.

Non potevano certamente mancare delle nuove possibilità di personalizzazione delle watch face di Galaxy Watch: con la One UI Watch4.5, sarà possibile selezionare vari stili diversi per un quadrante, con quest'ultimo che potrà essere aggiunto all'elenco dei preferiti più volte (ogni volta con uno stile diverso), in modo da essere impostato più rapidamente.

Novità per l'accessibilità

Questo nuovo aggiornamento include anche interessanti novità per rendere più accessibile l'utilizzo di uno smartwatch. Gli utenti che hanno difficoltà a distinguere i colori potranno regolare il display alla loro tonalità preferita e aumentare il contrasto per facilitare la lettura dei caratteri. Inoltre potranno ridurre le trasparenze e gli effetti di sfumature, oltre che rimuovere le animazioni. Per chi ha problemi d'udito, arriva invece la possibilità di bilanciare il suono dall'uscita destra e sinistra quando sono collegate delle cuffie Bluetooth. Dalle impostazioni, sarà possibile estendere la durata del tocco sullo schermo o disabilitare gli input ripetuti. Inoltre, si potranno richiamare le proprie azioni preferite tramite i pulsanti presenti sullo smartwatch. Samsung ha specificato che tutte le impostazioni di accessibilità si potranno scegliere da un unico menù, in modo tale da non creare troppa confusione. Il lancio al pubblico di Galaxy One UI Watch4.5 è previsto per il terzo trimestre di quest'anno, e oltre alle novità appena descritte arriveranno anche altre funzionalità non ancora annunciate.

