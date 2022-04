Nuove immagini di Pixel Watch: questa volta appare indossato

Secondo tagtech414, Pixel Watch è molto comodo e leggero, e la corona non dà fastidio quando piega il polso all'indietro. L'utente trova il cinturino , in silicone e largo 20 mm (contro i 22 di Apple Watch), un po' complicato da infilare all'inizio, ma la chiusura sembra solida. A quanto si può vedere, non raccoglie impronte digitali , e sembra quasi identico a quello del Fitbit Charge 5 .

tagtech414 non è riuscito ancora ad avviare lo smartwatch, ma quello che è curioso è come sia arrivato a lui. tagtech414 aveva mostrato il presunto Pixel Watch "nudo" dopo averlo ricevuto da un amico, che lo aveva trovato in un bar. Quando gli hanno chiesto come mai non lo aveva mostrato subito indossato, lui ha risposto che cinturino e orologio erano confezionati separatamente e l'amico si era scordato di portargli il primo.

È probabile che quello sia realmente Pixel Watch, anche vista la somiglianza con render precedenti, ma in questi casi è sempre bene avere un minimo di scetticismo, vista la portata delle dichiarazioni. In ogni caso, su questa galleria Imgur potete vedere altre foto per farvi un'idea più precisa.