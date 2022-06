Montblanc Summit 3 diventa uno dei pochi smartwatch con Wear OS 3

Il mondo degli smartwatch si è appena arricchito di un nuovo e illustre membro. Parliamo del nuovo Montblanc Summit 3 , lo smartwatch premium che rappresenta la nuova generazione della serie Summit che già abbiamo conosciuto in passato . Il nuovo smartwatch passa alla storia come il primo ad arrivare con Wear OS 3 dopo la serie Galaxy Watch 4 di Samsung.

Montblanc Summit 3: Caratteristiche Tecniche

Al momento sono pochissimi i dispositivi che possono vantare Wear OS 3, visto che la maggior parte degli smartwatch Android presenta Wear OS 2 . In questo contesto, il nuovo smartwatch Montblanc rappresenta una piacevole eccezione . In questo articolo abbiamo elencato quali sono i modelli già presenti sul mercato che dovrebbero essere aggiornati alla nuova versione del sistema operativo.

La batteria integrata dovrebbe assicurare una giornata di autonomia con una singola carica completa. Ci sembra abbastanza chiaro che la differenza la farà, per gran parte, il software rispetto ai modelli precedenti e agli altri rivali sul mercato: Wear OS 3 rappresenta la nuova generazione del sistema operativo per dispositivi indossabili di Google.

Il nuovo Montblanc Summit 3 è uno smartwatch che presenta le principali peculiarità che abbiamo visto sui modelli delle generazioni precedenti. Lo smartwatch ha una cassa in titanio nelle opzioni nero, grigio e "bicolore", con opzioni di cinturino in gomma e pelle. Frontalmente troviamo una corona rotante e due pulsanti fisici. La cassa ha una dimensione di 42 mm .

Uscita e Prezzo

Il nuovo Montblanc Summit 3 è stato annunciato soltanto per il mercato statunitense al momento. La disponibilità dovrebbe essere assicurata a partire dal prossimo 15 luglio, ad un prezzo di circa 1.290 dollari. Torneremo ad aggiornarvi non appena Montblanc comunicherà dettagli ufficiali in merito alla commercializzazione del nuovo smartwatch in Europa.