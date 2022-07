Mobvoi pronta a lanciare un nuovo smartwatch con Wear OS: tra i punti di forza, l'autonomia ed il design

Dopo il Montblanc Summit 3, un inedito dispositivo con Wear OS in arrivo potrebbe essere un TicWatch di Mobvoi . Difatti, un'email inviata da Mobvoi ad un cliente su Reddit alla ricerca di tester parla di un nuovo TicWatch pronto ad essere lanciato. Sembrerebbe, inoltre, che potrebbe uscire quasi in concomitanza con il Pixel Watch ed il Galaxy Watch 5.

Ricordiamo che l'attuale smartwatch di punta di Mobvoi è il TicWatch Pro 3 Ultra, dotato di Snapdragon Wear 4100, 1 GB di RAM e di una batteria da 577 mAh che garantisce un'autonomia di 72 ore in "Modalità intelligente". Inoltre, spulciando tra le caratteristiche si può leggere che sarà migliorato il monitoraggio del battito cardiaco irregolare e della fibrillazione atriale, nonché dello stress (rilevamento IHB/AFiB).

Per quanto riguarda il design, invece, il miglioramento a cui si fa riferimento potrebbe implicare che Mobvoi si limiterà a replicare le forme già viste sui modelli TicWatch Pro già usciti – ovvero due pulsanti laterali e nessuna corona rotante - magari con qualche nuovo dettaglio. Insomma, per scoprirne di più occorrerà attendere le prossime settimane, così come per sapere la data di uscita. A riguardo, sembrerebbe che potrebbe debuttare quasi insieme al Pixel Watch – il primo smartwatch di Google - la cui uscita sarebbe prevista per questo autunno. L'attesa, a questo proposito, è sempre più alta: gli appassionati, infatti, si attendono dal colosso di Mountain View un prodotto di alta qualità.