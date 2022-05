Google promette un giorno di autonomia per il suo Pixel Watch

Durante il Google I/O 2022, BigG ha finalmente svelato al mondo il suo primo smartwatch, Pixel Watch, senza però parlare davvero di specifiche tecniche o di funzioni particolari. Un nuovo report svela aggiunge qualche dettaglio in più a quanto detto in questo articolo per quanto riguarda l'autonomia del dispositivo.

La batteria di Pixel Watch avrà una capacità di poco inferiore ai 300 mAh: si tratta di un valore in linea con altri smartwatch già presenti sul mercato, ma sicuramente avremmo preferito qualcosa in più. Nonostante la capacità non altissima, Google promette comunque un giorno di utilizzo con una singola carica. Oltre a ciò, il report dichiara che Pixel Watch non supporterà nessun tipo di ricarica rapida.