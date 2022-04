Anche il Google Store si prepara al Pixel Watch?

Nelle ultime ore infatti Google ha reso pubblico un aggiornamento grafico per il suo store ufficiale online . In precedenza infatti il Google Store proponeva una barra superiore con i singoli marchi di dispositivi, tra i quali trovavamo Fitbit come rappresentante della categoria indossabili. Ora le categorie sono nominate in base alla tipologia di dispositivo, e dunque leggiamo la sezione Watches .

Torniamo a parlare di Pixel Watch , il dispositivo con il quale Google dovrebbe entrare direttamente nel mercato degli smartwatch . Sembra che finalmente i tempi siano maturi per il suo lancio, e il Google Store potrebbe essersi aggiornato per l'occasione.

La novità potrebbe dunque essere indicativa dell'imminente arrivo di un nuovo smartwatch tra quelli Fitbit, ovvero del Pixel Watch di cui si parla da anni ormai.

Da notare che il rinnovamento grafico è stato apportato soltanto per la versione statunitense del Google Store, non ci stupiremmo se Pixel Watch venisse presentato in esclusiva per il mercato USA, almeno per un primo periodo.