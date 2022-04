Pixel Watch potrebbe non essere solo: forse è previsto anche un modello Fit?

Le voci arrivano da alcuni dipendenti di Google e non sono confermate (addirittura non si sa se sia lo stesso orologio), ma anche il render artist Ian Zelbo parla di una nuova versione del Pixel Watch con corpo in alluminio rispetto a quella normale con corpo in acciaio inossidabile. I rumor indicano poi un prezzo per Pixel Watch Fit di 400 dollari, significativamente più alto degli smartwatch concorrenti e in linea con il rivale Apple Watch Serie 7.

Come abbiamo anticipato in apertura, Pixel Watch dovrebbe essere presentato durante il Google I/O dell'11-12 maggio assieme al Pixel 6a, quindi ne sapremo sicuramente di più a breve. Restate comunque collegati perché l'argomento è rovente e potrebbero arrivare nuove incredibili anticipazioni!