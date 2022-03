Google Pixel Watch e Pixel Buds potrebbero supportare le gesture... sulla pelle!

Sembra che Google stia lavorando ad un nuovo tipo di tecnologia che dovrebbe semplificare il modo con cui interagiamo con i nostri dispositivi indossabbili . Invece di operare direttamente sul dispositivo , infatti, un nuovo brevetto depositato dalla società di Mountain View suggerisce che i suoi ingegneri stiano sviluppando un sistema per permettere agli utenti di effettuare gesti sulla pelle , vicino ad uno smartwatch o a degli auricolari per esempio, in modo da controllarne le funzionalità .

Il brevetto, scovato dal sito LetsGoDigital, riporta come a seguito di gesti sul tratto di pelle vicino all'indossabile, si creerebbe un'onda meccanica, rilevata dai sensori del dispositivo con la tecnologia Sensor Fusion, in cui i dati di più sensori vengono combinati per un rilevamento accurato, e con l'uso dell'intelligenza artificiale per distinguere gesti intenzionali da movimenti involontari. Secondo il brevetto, sono possibili più aree tattili, con forme che vanno da un'eclissi a un rettangolo o un cerchio. Ad esempio per il Pixel Watch, si può effettuare un gesto di scorrimento sul polso, sul dorso della mano o sull'avambraccio.

Al momento non si sa a che punto sia lo sviluppo della tecnologia, ma Sony ha già pensato a qualcosa di simile con i suoi nuovi Linkbuds, che permettono di toccare la pelle davanti all'orecchio per dare un comando, quindi non è da escludere che Google possa premere sull'acceleratore per implementare la funzionalità.