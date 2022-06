Google Pixel Watch avrà tanti cinturini da fare invida ad Apple Watch

Ormai del primo smartwatch di Google, ovvero il Pixel Watch, si sa quasi tutto. Ora, grazie allo staff di "9to5Google", sappiamo anche qualche dettaglio in più sui diversi cinturini che saranno disponibili. Stando a queste indiscrezioni, infatti, il colosso di Mountain View dovrebbe lanciarne ben sette.

Nel dettaglio, Google sta lavorando ad un cinturino in stile "milanese", con una rete intrecciata in acciaio inossidabile. La chiusura, invece, è magnetica, simile a quella che troviamo sull'Apple Watch. Questo cinturino si abbinerà perfettamente ai tre colori della cassa di Pixel Watch visto che sarà disponibile nelle seguenti tonalità: argento, nero ed oro.

Un altro tipo di cinturino che potrebbe essere lanciato è quello a "maglie" – in metallo – che richiama lo stile dei Rolex e di Omega. Questo tipo di accessorio, tra l'altro, a seconda del processo di produzione può essere molto costoso. Ad esempio, quello pensato per Apple Watch costa ben 349 dollari. Google, inoltre, ha pensato anche agli amanti della pelle. Dovrebbero essere due i cinturini in pelle: uno in tonalità chiara, l'altro in tonalità scura.