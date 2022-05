Finalmente Google Pixel Watch e Pixel 6a: presentazione oggi in diretta alle 19!

Dei tanti Google Pixel che si sono succeduti con il passare del tempo, Pixel Watch è forse uno dei modelli più attesi di sempre; del resto siamo solo a metà 2022, e Google non ha mai lanciato un suo smartwatch. Ma per fortuna l'attesa sta finalmente per finire.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto (e conoscendo Google non ci sentiamo affatto di escluderle), questa sera alle ore 19, dal palco del Google I/O 2022, sarà finalmente presentato Pixel Watch, assieme anche a Pixel 6a, l'altrettanto atteso medio gamma fotografico.

Veloce recap per chi si fosse perso le puntate precedenti. Pixel Watch potrebbe arrivare in più versioni, a seconda della connettività (prevista anche quella alla rete mobile). La batteria dovrebbe essere da circa 300 mAh (un buon valore), mentre i cinturini saranno proprietari, purtroppo. Per quanto riguarda i sensori, ci aspettiamo quello per la frequenza cardiaca, per la saturazione e forse anche l'ECG. Prezzo nella fascia 300-400 dollari, quindi non certo economico, e disponibilità limitata. Il sistema operativo è ovviamente Wear OS 3.

Per quanto riguarda Pixel 6a, abbiamo un design che richiama da vicino quello dei Pixel 6, con i quali lo smartphone dovrebbe avere in comune anche il processore Tensor, mentre il display sarà un 6,2'' full HD a 90Hz. 6/128 GB è l'unico taglio di memoria previsto, ed infine segnaliamo le due fotocamere posteriori: princpale da 12,2 megapixel (Sony IMX363) e grandangolo da 12 megapixel (IMX386). Nel complesso sembra insomma un ottimo medio gamma, che per molti utenti potrebbe valere il risparmio che sicuramente ci sarà rispetto a Pixel 6.

Queste sono solo due delle tante novità che ci aspettiamo dal palco del Google I/O, dove si parlerà sicuramente anche di Android 13, mappe, ricerca, Assistant e di tutte le ultime dal mondo Google. Appuntamento oggi, 11 maggio 2022, alle ore 19, qui su AndroidWorld.it!