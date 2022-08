Google Keep ha un nuovo tile Wear OS, riservato a pochi

Torniamo a parlare delle interessanti novità arrivate da Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma.

Nelle ultime ore infatti sono emersi interessanti novità sul fronte Wear OS per coloro che usano Google Keep. La nota app per la gestione e la creazione delle note e appunti di Google ha introdotto una nuova opzione proprio sul sistema operativo per indossabili.

Come vedete dagli screenshot che trovate in galleria, Google Keep per Wear OS ora propone un nuovo tile. Per tile si intende la scheda disponibile nel menù ad accesso rapido di Wear OS, che solitamente è accessibile tramite swipe laterale verso destra.

Con il nuovo tile di Google Keep su Wear OS sarà possibile aggiungere una nuova nota oppure consultare quelle già salvate. Peccato che la novità sia riservata a pochi utenti.

La nuova opzione di Keep su Wear OS è infatti disponibile soltanto per coloro che hanno Wear OS. Questi utenti sono quelli che hanno acquistato Galaxy Watch 4 e Watch 5, gli smartwatch di casa Samsung, e Montblanc Summit 3. Attualmente infatti sono solo questi i dispositivi che possono vantare Wear OS 3.

La nuova funzione di Google Keep su Wear OS è esclusivamente disponibile per coloro che hanno aggiornato l'app alla versione 5.22.322.03.97.