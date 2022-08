Wear OS: in arrivo la possibilità di fare backup dello smartwatch

Gli smartwatch che eseguono Wear OS, il sistema operativo di Google pensato proprio per funzionare su questo genere di dispositivi, potrebbero presto ricevere una interessante novità: si tratta della possibilità di effettuare un backup dello smartwatch, particolarmente utile quando si prova a collegare l'orologio ad un altro smartphone.

Offerte Amazon

Ad oggi infatti non è possibile eseguire un backup di uno smartwatch Wear OS e dunque, quando si cambia smartphone e si prova a collegare il proprio orologio, è necessario eseguire una formattazione completa di quest'ultimo. Pur non trattandosi di una operazione troppo fastidiosa (Wear OS ripristina alcuni dati dopo essere stato collegato ad uno smartphone), questa nuova funzionalità renderebbe il tutto ancora più semplice e veloce, visto che non sarebbe più necessario reinstallare le proprie app.

La scoperta di questa funzionalità arriva direttamente dai Google Play Services: la versione beta del software, più precisamente la 22.32.12, nasconde al suo interno dei riferimenti a questa funzionalità. In particolare, in alcune stringhe di codice riferite a Wear OS si legge "Back up your device with Google One", "Backup by Google One" e "Choose backup account", chiari riferimenti alla funzionalità.