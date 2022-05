Google Assistant rovina Galaxy Watch 4: battery drain e altri problemi

Come riportato da una serie di testate e post su Reddit, infatti, il nuovo aggiornamento ha causato una cascata di lamentele su internet riguardo alla stabilità e all'affidabilità. Cerchiamo di ricapitolarle.

A seguito dell'aggiornamento, gli utenti lamentano:

battery drain

il rilevamento della hotword "OK, Google" è molto incostante

problemi di disconnessione dello smartwatch dal telefono

i tentativi di riaccoppiarli sono falliti, a parte con un hard reset, che ovviamente ha comportato la perdita dei dati

sono falliti, a parte con un hard reset, che ovviamente ha comportato la nonostante l'aspetto migliore, Google Assistant su Galaxy Watch 4 non sembra più veloce che su vecchi smartwatch con Wear OS 2

Ovviamente le problematiche sono piuttosto a macchia di leopardo ed è difficile stabilire un filo conduttore, ma sembra che la responsabilità sia dovuta all'ultimo aggiornamento per i Galaxy Watch 4. Samsung non si è ancora espressa a riguardo, ma in caso dovesse arrivare una risposta ufficiale vi aggiorneremo tempestivamente. E voi, avete riscontrato qualcuna di queste problematiche?