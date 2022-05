Google Assistant arriva su Galaxy Watch 4, e questa volta per davvero (ma non ancora in Italia)

Nonostante la famiglia di smartwatch Galaxy Watch 4 utilizzi Wear OS come sistema operativo, Google Assistant non è mai arrivato sui dispositivi : lo scorso mese sembrava che Samsung avesse finalmente iniziato il rollout di questa funzione , ma poi è arrivata la smentita ufficiale. Questa volta però ci siamo: finalmente è possibile installare l'assistente di BigG sugli smartwatch Galaxy Watch 4.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per i possessori di Galaxy Watch 4, che finalmente potranno scegliere se utilizzare l'assistente Google o Bixby. Al momento non è ancora nota la procedura da seguire per attivare Google Assistant: probabilmente basterà seguire quanto detto in questo articolo relativo al primo presunto rilascio di questa funzione.

Non è però tutto oro ciò che luccica: Samsung ha infatti annunciato questa funzionalità in 10 mercati, tra i quali è però esclusa l'Italia. Google Assistant infatti arriverà per il momento in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, mentre per vederlo finalmente nel nostro Paese dovremo attendere ancora.