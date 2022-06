Galaxy Watch 5: belle sorprese per il comparto batteria

Dopo aver visto i primi dettagli sul design, torniamo a parlare di Galaxy Watch 5. La nuova generazione di smartwatch top di gamma di casa Samsung presenterà delle interessanti novità per il comparto batteria.

Le ultime novità emerse online riguardano la certificazione del dispositivo presso la FCC statunitense. Dalla certificazione emergono interessanti dettagli sul comparto batteria: ci sarà una ricarica wireless più rapida, con output massimo a 10W, rispetto a quella da 5W che troviamo su Watch 4.

Inoltre, le capacità della batteria dei vari modelli saranno incrementate rispetto alla generazione precedente: per Watch 5 da 40 mm ci sarà una batteria da 276 mAh (+12%), per il modello da 44 mm la batteria arriverà a 397 mAh (+10%), mentre per l'eventuale Galaxy Watch 5 Pro dovrebbe esserci una batteria da 576 mAh.

Possiamo quindi aspettarci dei Galaxy Watch 5 più performanti dal punto di vista della batteria, sia in termini di una ricarica più rapida e sia in termini di un'autonomia più ampia, rispetto a quanto abbiamo visto finora sugli smartwatch Samsung.