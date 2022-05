Galaxy Watch 5 senza sensore di temperatura, il problema in comune con Apple

Nel mercato smartwatch Samsung gioca un ruolo di assoluto protagonista, soprattutto dopo il lancio di Galaxy Watch 4 con la partnership di Google. L'azienda sta preparando il successore , per il quale non sembrano arrivare ottime notizie.

Stando a quanto riferito dall'analista Apple Ming-Chi Kuo, Galaxy Watch 5 potrebbe non offrire la rilevazione della temperatura proprio a causa delle limitazioni dell'algoritmo di elaborazione software.

Si è già parlato di questo a proposito di Apple Watch: per la stessa limitazione software Apple Watch Series 7 non offre la rilevazione della temperatura corporea, proprio perché tale misurazione risulta molto variabile in base all'influenza di fattori esterni. Questo rende la misurazione tramite smartwatch molto complicata.

Non è però escluso che Samsung implementi in Galaxy Watch 5 tutto l'apparato hardware per tale misurazione, per poi perfezionare l'algoritmo in un secondo momento e aggiornare lo smartwatch dopo il lancio sul mercato.