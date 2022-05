Galaxy Watch 5 Pro sarà robusto e resistente

Samsung è una delle aziende più presenti anche nel mercato smartwatch, con la generazione di Galaxy Watch 4 che rappresenta una delle migliori alternative ad Apple Watch. Per la prossima generazione di dispositivi l'azienda intende proseguire sulla stessa strada.

Nelle ultime ore Ice Universe ha indicato quelli che sembrano i primi dettagli emersi su Galaxy Watch 5 Pro, quello che arriverà come il modello più performante della serie di smartwatch. Il leaker ha indicato che lo smartwatch sarà realizzato in vetro zaffiro, per quanto concerne la protezione del display, mentre la cassa dovrebbe essere realizzato in titanio.

Rimane da capire se il titanio sarà presente in una lega oppure su specifici elementi di Galaxy Watch 5 Pro. La serie di smartwatch Samsung dovrebbe arrivare a valle della prossima estate, anche se ancora non è stata definita una data di lancio esatta.