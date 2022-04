Galaxy Watch 5 Pro con super-batteria: incrociamo le dita!

La famiglia Galaxy Watch sta per allargarsi: oltre a Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Classic, Samsung starebbe lavorando anche ad una variante Pro del suo smartwatch, che dovrebbe montare una batteria mostruosa (per un dispositivo del genere) da ben 572 mAh.

Galaxy Watch 5 Pro è apparso sul sito dell'ente di certificazione coreano e riporta il codice modello SM-R925, diverso da quello del modello base (SM-R900 e SM-R910) e del modello Classic (SM-R920 e SM-R930). Si tratta dunque di un nuovo dispositivo, di cui però non sappiamo ancora nulla, se non appunto che monterà una batteria da 572 mAh, decisamente tanti per uno smartwatch.