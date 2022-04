Samsung Galaxy Watch 5: non ci sarà nessuna versione Classic

Questo è quanto dichiara Sammobile: Samsung ha deciso di abbandonare la variante Classic per la serie Galaxy Watch 5, che arriverà dunque nelle versioni base e Pro. Galaxy Watch 5 base sarà poi disponibile in due diverse dimensioni per la cassa, mentre la versione Pro sarà disponibile con tutta probabilità in un'unica dimensione. Purtroppo non sappiamo se sarà mantenuta la corona girevola per la versione Pro, tanto amata dai fan di Galaxy Watch.

Di Galaxy Watch 5 Pro vi abbiamo già parlato: rumor recenti indicavano come lo smartwatch potrebbe montare una batteria da ben 572 mAh, decisamente capiente e ottima per mantenere un'ottima autonomia nonostante le tante funzionalità attese per il dispositivo.