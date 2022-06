Galaxy Watch 5 Pro non sarà bello

Torniamo a parlare delle prossime novità che ci attendono in casa Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma.

Nelle ultime ore infatti Ice Universe si è lasciato andare ad alcune considerazioni in merito a quanto ha appena appreso sul design di Galaxy Watch 5, la prossima generazione di smartwatch in casa Samsung. Secondo il leaker, il design di Galaxy Watch 5 Pro non sarà piacevole, addirittura sarà molto lontano da quanto propone Apple con il Watch Series 7.

Il nuovo Galaxy Watch 5 Pro infatti dovrebbe arrivare con un quadrante molto ampio, a detta del leaker non piacevole alla vista. Non è chiaro se questo riguarderà anche la variante standard, Galaxy Watch 5. Torneremo ad aggiornarvi non appena emerganno online i primi render.