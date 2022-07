Galaxy Watch 5 e Buds 2 Pro: nuovi dettagli sui gioielli smart di Samsung

Torniamo a parlare delle prossime novità che ci attendono in casa Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma e le true wireless della casa sudcoreana.

Dopo aver appreso gli ultimi dettagli in merito al nuovo evento Unpacked fissato da Samsung per agosto, quello in cui verranno presentati i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, andiamo a vedere cosa ci proporranno i nuovi accessori smart di casa Samsung.

Stiamo parlando nello specifico di Galaxy Watch 5 e Galaxy Buds 2 Pro. Stando alle fonti interpellate da 9to5Google, le nuove true wireless di casa Samsug dovrebbero arrivare sul mercato statunitense al prezzo di 229,99 dollari. Si tratta di un aumento di circa 30 dollari rispetto alla prima generazione di true wireless premium, le Galaxy Buds Pro.

Oltre a questo, sulle nuova Galaxy Buds 2 Pro è emerso che dovrebbero proporre il supporto ai contenuti audio a 24 bit. Questa feature incrementerà in maniera sostanziale la qualità audio associata ai contenuti trasmessi con le cuffie.

Ci aspettiamo che le nuove Galaxy Buds 2 Pro arriveranno sul mercato per competere direttamente con le Pixel Buds Pro, le true wireless premium di casa Google che recentemente hanno debuttato sul mercato.

Nuovi dettagli sono anche emersi in merito ai nuovi smartwatch di casa Samsung. Nello specifico sono emerse le colorazioni dei Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. Galaxy Watch 5 da 40 mm sarà disponibile in oro, grigio e argento, mentre il modello da 44 mm sarà disponibile in blu, grigio e argento. Il Galaxy Watch 5 Pro, invece, sarà disponibile in nero e grigio.

Dunque non resta che attendere l'evento Samsung Unpacked 2022, quello che l'azienda sudcoreana ha organizzato per il prossimo 10 agosto. Qui sotto trovate il player diretto per seguirlo in diretta.