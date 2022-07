Galaxy Watch 5 / 5 Pro senza segreti: ecco il design completo

Torniamo a parlare delle prossime novità che ci attendono in casa Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma e le true wireless della casa sudcoreana.

Dopo aver appreso gli ultimi dettagli in merito a possibili prezzi di lancio e colorazioni di Galaxy Watch 5 e Galaxy Buds 2 Pro, proprio i nuovi dispositivi che sta per presentare Samsung, andiamo a vedere quale design attenderci dai nuovi smartwatch della casa sudcoreana.

Le immagini che trovate in galleria riassumono il design completo di Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro: nello specifico le immagini a sinistra mostrano come il modello Pro presenterà una cassa più grande e più spessa, mentre la variante standard avrà un cassa più sottile.

La parte posteriore mostra un'anteprima dei sensori posti sui due nuovi smartwatch di Samsung: non ci sembra che ci siano particolari differenze tra i due modelli in questo senso, con il sensore per la frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue coerente con quello visto su Galaxy Watch 4. Inoltre, per entrambi i modelli dovrebbe anche esserci la novità del sensore di temperatura.