Galaxy Watch 4 si aggiorna ufficialmente con le watchface di Watch 5

Torniamo a parlare delle interessanti novità arrivate da Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per i prossimi smartwatch top di gamma.

Canale Telegram Offerte

Dopo aver visto la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, i nuovi smartwatch top di gamma della casa sudcoreana, scopriamo alcune interessanti novità che arrivano relativamente ai Galaxy Watch 4 dello scorso anno.

Pochi giorni fa abbiamo visto come installare le nuove watchface che sono arrivate con il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy Watch 5 sui precedenti Watch 4. Questo metodo prevede una procedura non ufficiale, con l'esecuzione di comandi adb dal PC. Finalmente Samsung ha rilasciato un aggiornamento che le rende disponibili ufficialmente anche per Galaxy Watch 4.

L'aggiornamento in questione è riferito alla versione 2.2.11.22081151 dell'app Galaxy Wearable, la quale proporrà le nuove watchface anche sugli smartwatch Samsung dello scorso anno. Andiamo a vedere quali sono le nuove watchface introdotte:

Info Board

Pro analog

Digital Neon

Analog Utility

Kinetic digits

Flower garden

La galleria a fine articolo vi fornirà un'anteprima delle watchface appena introdotte per Galaxy Watch 4. L'aggiornamento arriva con la nuova versione dell'app Galaxy Wearable, in fase di distribuzione automatica tramite il Galaxy Store di Samsung e il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per il download dallo store di Google.

Scarica da Play Store