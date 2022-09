Galaxy Watch 4 si aggiornano con la One UI Watch 4.5: ecco le novità

Torniamo a parlare delle interessanti novità arrivate da Samsung, e stavolta non per quanto riguarda gli smartphone ma per il segmento smartwatch, dove l'azienda è particolarmente attiva con i suoi Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro e Galaxy Watch 4.

Le novità appena emerse online non riguardano i nuovi smartwatch top di gamma di Samsung ma la serie Galaxy Watch 4. Dopo il recente aggiornamento che ha introdotto le nuove watchface viste al lancio di Galaxy Watch 5, per gli smartwatch dello scorso anno di casa Samsung arriva un nuovo aggiornamento software.

L'update è di particolare rilevanza perché segna l'arrivo della One UI Watch 4.5 su tutti i modelli di Galaxy Watch 4. La versione del firmware corrisponde alla build GVH2 e fa seguito al programma beta che Samsung ha appena concluso per testare la nuova One UI Watch 4.5.