Galaxy Watch 4 avrà la sua One UI Beta

Nel corso degli ultimi anni Samsung ci ha abituato al rilascio di software in versione beta per i suoi smartphone, e ora sembra pronta a compiere lo stesso passo per i suoi smartwatch.

Iscriviti al Gruppo Facebook

Nelle ultime ore sono emerse online delle conferme in merito al rilascio del programma beta per One UI dedicata a Galaxy Watch 4. Il programma arriverà a partire da giugno per gli utenti sudcoreani con Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic. Possiamo aspettarci che nel canale beta verranno proposte novità grafiche e funzionali in anteprima. Probabilmente anche un major update.

L'adesione al programma beta della One UI sarà possibile tramite la solita app Samsung Members, quella che viene chiamata in causa per aderire alla beta della One UI per smartphone.

Come al solito non si hanno notizie in merito al rilascio del programma beta per l'Italia. Samsung solitamente non apre i suoi programmi beta agli utenti italiani. Staremo a vedere cosa farà per la One UI su smartwatch.